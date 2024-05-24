Москва, 24 мая, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Ко Дню славянской письменности и культуры Российское общество «Знание» подготовило свыше 30 мероприятий. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба общества «Знание».

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Каждый год 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, связанный с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую азбуку.

«Наш язык — это не просто средство общения — это часть истории, нашей культуры и самобытности. О том, как важно беречь и приумножать его богатство, говорить и писать грамотно и красиво, рассказали спикеры на лекциях и встречах, которые прошли по всей стране. Пусть наш великий язык продолжает объединять нас и вдохновлять на новые свершения», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

В рамках Дня славянской письменности и культуры региональные филиалы Общества «Знание» провели творческие встречи, познавательные мастер-классы и обучающие уроки. С лекциями об истоках славянской письменности и её влиянии на образование и культуру выступили спикеры для жителей Забайкальского края, Дагестана, Рязанской, Саратовской и Свердловской областей, а также других регионов. В Херсонской области специалист Президентского фонда культурных инициатив Иван Янович рассказал школьникам об истории русского языка, его особенностях и основных этапах развития. Также эксперт рассказал о творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В Саратовской области на творческой встрече реставратор и иконописец Елена Руденко познакомила участников с основами начертания славянской письменности. А Саратовский филиал просветительской организации совместно с музеем-усадьбой Н. Г. Чернышевского организовали и провели просветительское мероприятие «Архитектура славянской письменности» для активистов молодёжных движений и жителей города.

В этот день студенты Алтайского государственного педагогического университета сдали экзамен по старославянскому языку и приняли участие в большой программе с расшифровкой кириллицы.

Жители Брянской области на протяжении 39 год подряд отмечают День славянской письменности и культуры большим праздником «На земле Бояна». А в Кирове на базе Вятского государственного университета прошли выступления хоров старообрядческой общины города Кирова Русской Православной Старообрядческой Церкви и Вятской Епархии, студенты сразились в дуэли поэтов и провели дефиле театра «Туфлай», исполнили песни и танцы, а также древнерусский бой на мечах. Иностранные студенты также приняли участие в мероприятиях.

Отмечается, что 6 июня, в России будет проходить День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина. В преддверии этой памятной даты жители Екатеринбурга станут участниками девятичасового поэтического марафона. Деятели искусства будут зачитывать художественные произведения и письма поэта. На экране летнего театра будут демонстрироваться видеообращения современных поэтов Урала и жителей города.

Приуроченные ко Дню русского языка фестивали пройдут в Майкопе, Санкт-Петербурге и других городах.

Праздничная программа, посвященная 225-летию Александра Пушкина, состоится в Москве на Выставке «Россия». 6 июня актёр Дмитрий Воздвиженский прочитает произведение «Дубровский», а 13 июня гостей гостиной ждёт художественное чтение «Евгения Онегина».

Как передавало ИА Регнум, российское общество «Знание» представило образовательную программу международной выставки-форума «Россия». Флагманский лекторий «Знания» разместился в павильоне «Россия — Моя история», там работает интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.