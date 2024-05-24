Москва, 24 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Актёр нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев попал в список победителей шестого ежегодного рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет» на портале Forbes. В среду, 22 мая, был представлен итоговый список номинантов.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев

«30 до 30» — специальный проект, в котором принимают участие «те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — сообщает российская версия Forbes. В списке представлено несколько категорий: предприниматели, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн.

Онлайн-издание отметило, что прорывом в карьере актёра стало исполнение одной из главных ролей в картине Жоры Крыжовникова, посвящённой молодёжным группировкам конца 1980-х в Казани. В сериале Минекаев играет юношу по имени Марат, ввязавшегося в криминал вместе со своим старшим братом.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» было снято по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Действия сериала повествует о 14-тилетнем подростке Андрее, который под влиянием нового товарища погружается в мир уличной жизни.

Рузиль Минекаев также известен своими ролями в таких картинах как «Уличное правосудие», «Напарники» и «Смычок».

Ранее ИА Регнум сообщило, что автор сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников открыл собственную мастерскую, которая начала приём заявок на обучение. Вести курс будет сам режиссёр.