Москва, 17 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Начался приём заявок на обучающий курс автора и режиссёра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Сообщение об этом опубликовано 16 января на сайте школы кино и телевидения Фёдора Бондарчука «Индустрия».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Жора Крыжовников

В проекте также участвует компания «НМГ Студия», продюсером которой является Крыжовников. Курс, который будет вести сам режиссёр, посвящён созданию сценариев для сериалов.

«Цель курса — помочь новым авторам вырасти в профессии и создать проекты, которые дойдут до производства», — говорится в сообщении.

Сценарная мастерская будет до 1 марта принимать заявки с идеями сериалов. Имена участников, прошедших на второй этап, опубликуют 15 марта, а к 5 апреля в мастерской пройдут очные встречи с кандидатами на участие в проекте.

Режиссёр Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин) снял такие фильмы, как «Горько!», «Самый лучший день», «Ёлки новые», «Звоните ДиКаприо», «Лёд 2».

Как сообщало ИА Регнум, по мнению 89% российских зрителей, сериал «Слово пацана» отражает тяжёлые события, происходившие в конце 1980-х годов. Таковы результаты исследования социологического агентства «Вебер». Среди посмотревших сериал 72% не согласились с тем, что он романтизирует преступные группировки. Около 83% опрошенных считают, что сериал хорошо показывает пагубные последствия выбора преступного пути. Многие респонденты назвали сериал жизненным, отражающим историю (28%).