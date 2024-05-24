Харьков, Украина, 24 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Украинские Telegram-каналы 24 мая опубликовали кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ в Харьковской области.

Украинские железные дороги

На станции Люботин повреждены пути, нерабочие грузовые вагоны, несколько зданий и вагон электропоезда, заявила компания «Украинские железные дороги». Пострадавших, по заявлению пресс-службы компании, нет.

На опубликованных «Украинскими железными дорогами» кадрах видно пламя, обломки, здание депо, из-за взрыва лишившееся окон, а также обрушившиеся конструкции ряда других железнодорожных объектов.

В силовых структурах РФ ранее сообщили, что в результате удара в районе станции Люботин были поражены железнодорожный состав с танками, железнодорожные узлы и тренировочная база ВСУ.

Удары наносились по железнодорожным узлам, где перемещались подкрепления, которые должны были усилить харьковскую группировку ВСУ, а также по станциям Люботин и Харьков-сортировочный, рассказал собеседник российских информагентств.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день» нет, добавил глава государства.