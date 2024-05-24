Москва, 24 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман (ДУМ) России готово поддержать запрет на ношение никаба, если будет доказана связь этого предмета женской одежды с экстремизмом. Об этом заявил замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, пишет 24 мая «Газета.Ru».

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, ДУМ одобрит предложение главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева о запрете на никаб, если российские официальные органы выявят прямую связь между ношением мусульманками полностью закрытой одежды и ростом связанных с экстремизмом угроз. В таком случае запрет никаба поможет сохранить жизни граждан.

Аляутдинов отметил, что ДУМ всегда готово к диалогу, особенно в тех вопросах, которые касаются безопасности людей. Он добавил, что духовное управление не пропагандирует ношение никаба, считая более правильным выбор в пользу хиджаба.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Фадеев предложил запретить в России ношение никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытыми только глаза. Фадеев пояснил, что эта вынужденная мера призвана снизить риски экстремизма.

Аляутдинов в ответ на это заявил, что Россия выходит на новый уровень укрепления отношений со странами Востока, поэтому из-за запрета никаба могут возникнуть сложности. Эти попытки, добавил он, будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, которая гарантирует гражданам РФ право на свободное соблюдение религиозных канонов. Совет улемов ДУМ России всегда готов обсудить эту инициативу с властями, уточнил муфтий.