Москва, 24 мая, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Мошенники убедили заместителя гендиректора Московского дома музыки Виктора Епишина в том, что он спонсирует иноагента и заставили перевести на неизвестные счета около 5 миллионов рублей, сообщил ИА Регнум информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, 8 мая на телефон 67-летнему Виктору Епишину поступило сообщение якобы от Владимира Спивакова, президента Московского Международного Дома музыки. В сообщении было сказано, что в ближайшее время с Епишиным «свяжется куратор из ФСБ и всё объяснит». Позже, 13 мая, поступил звонок якобы от службы «Росфинмониторинга». Виктору стали объяснять, что кто-то от его имени оформил кредит и хочет перевести деньги на имя иноагента.

«Епишину сообщили, что якобы деньги собираются перевести на имя Волобуева Игоря Михайловича бывшего руководителя пресс-службы «Газпрома» и вице-президента «Газпромбанка», который в настоящее время является иностранным агентом, сбежавшим на Украину и финансирующим ВСУ», — сообщил собеседник.

Виктор поверил мошенникам и продолжил с ними общение. Те, в свою очередь, убедили мужчину, что необходимо купить новый телефон и сим-карту, установить на телефон программы RuStore, Telegram, Mir Pay. Виктор поверил и сделал все, что сказали мошенники.

Позже мужчину убедили оформить кредит на сумму 4 670 000 рублей наличными, тогда автоматически первая заявка будет аннулирована. После получения наличных, Виктор перевёл через скаченную программу Mir Pay всю сумму на продиктованные ему счета, рассказал источник. И хотя мошенники заверили мужчину, что после операции его кредит был аннулирован, и даже переслали ему подтверждающие документы, в банке их данные не подтвердили — Виктор лишился денежных средств и остался должником.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники убедили контр-адмирала Владимира Урывского отдать им почти три миллиона рублей.