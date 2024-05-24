Москва, 24 мая, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Выращивание на даче растения ипомеи трёхцветной грозит уголовной ответственностью, заявила журналистам адвокат Елена Кудерко.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Она отметила, что в летний сезон правоохранительные органы могут совершать проверки, чтобы установить, нет ли запрещённого растения на дачном участке.

Юрист напомнила, что наказание зависит от обнаруженного количества корней этого растения.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — до восьми лет заключения», — сказала Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов проинформировал о том, что выращивание ипомеи трёхцветной на садовом участке грозит физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Парламентарий уточнил, что в России её внесли в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Гаврилов подчеркнул, что ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

В октябре в России вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие ответственность за сбор краснокнижных грибов и растений, которые были занесены в Красную книгу. За эти действия гражданам грозит лишение свободы сроком до девяти лет.