Москва, 12 октября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В России для граждан наступила ответственность за сбор грибов, которые были занесены в Красную книгу. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу с 12 октября.

Константин Чалабов/РИА Новости

Вступила в силу статья Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за уничтожение либо повреждение краснокнижных видов растений и грибов. Соответствующие изменения в уголовном законодательстве были подписаны президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Так, статьёй 260.1 Уголовного кодекса устанавливается, что за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрено лишение свободы сроком до девяти лет.

Как передавало ИА Регнум, в Кодексе об административных правонарушениях понятие «редкие растения» заменено на «редкие объекты растительного мира». Данные поправки касаются как растений, так и водорослей, некоторых видов лишайников и грибов.

К числу особо защищённых были отнесены перечный гриб рубиновый, грибы вешенка сёмгово-соломенная, трюфель чёрный, мокруха войлочная, цетрария камчатская, шишкогриб хлопьеножковый, сетконоска сдвоенная, звездовик сводчатый, саркосома шаровидная, а также другие редкие виды. С полным перечнем запрещённых к сбору грибов можно ознакомиться на сайте Красной книги России.

Ранее эксперты Роскачества предупредили, что при сборе грибов и неправильном их приготовлении существуют риски отравления. Специалисты напоминают, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому прежде, чем положить найденный гриб в корзину, необходимо его внимательно осмотреть. Существует ряд признаков, которые с лёгкостью помогут отличить ядовитый гриб от съедобного, однако некоторые виды «умело маскируются».

Специалисты не рекомендуют собирать грибы по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий.