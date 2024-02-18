Москва, 18 февраля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Выращивание на своём участке ипомеи трёхцветной, которая в России была включена в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, может грозить физическим лица как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Об этом 18 февраля рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

R. Koenig / blickwinkel / Global Look Press

По его словам, если количество вьюнов ипомеи превышает десять на участке, независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рублей.

«В каких случаях возможен уголовный срок? Если количество ипомеи на участке превышает сто вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. В таком случае, санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, хранение или получение даже трёх граммов семян ипомеи трехцветной чревато уголовным наказанием», — сказал он «РИА Новости».

Гаврилов отметил, что ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. При этом он добавил, что вопрос в том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, остаётся открытым. Депутат предположил, что проверка и выявление нарушений будет осуществляться соответствующими государственными органами, такими как службы садово-паркового хозяйства, озеленения дворов, районными «жэками», администрациями муниципалитетов.

Депутат предупредил, что представители вышеуказанных органов могут контролировать дачи и участки, где ведётся выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции.

17 февраля вступило в силу постановление правительства, дополнившее перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. В него включили и ипомею трёхцветную, популярную у дачниц, высаживающих это растение вдоль оград своих участков.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года мужчину задержали в отделении почты в Москве при получении посылки с кактусами. Позже в его отношении возбудили уголовное дело за культивирование растений, содержащих наркотические средства. Пенсионер-садовод рассказал, что более 40 лет занимается кактусами и никогда не имел дела с наркотиками.