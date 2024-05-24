Харьков, Украина, 24 мая, 2024, 05:14 — ИА Регнум. В Харькове решились на строительство подземного города стоимостью 225 миллионов евро, сообщило 23 мая украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на харьковского мэра Игоря Терехова.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Глава города раскрыл журналистам подробности этого плана.

«В проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг. Площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров», — сказал Терехов.

В публикации отмечается, что сейчас власти Харькова ищут инвесторов. К разработке задуманного привлекли как местных, так и зарубежных архитекторов.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в статье испанской газеты El Mundo написали, что украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин якобы построил в стране сеть скрытых заводов. Часть из них находятся под землёй. При этом расположение этих заводов засекречено.

В Харькове 23 мая прозвучало порядка десяти взрывов. Городские власти оповестили о первом взрыве в 10:27 мск, спустя две минуты — о двух последующих. Чуть позднее в Харькове слышали ещё несколько взрывов.

По состоянию на 22 мая, российские войска взяли под контроль 49 населённых пунктов в Харьковской области. 36 из них освободили в Купянском районе области, 13 — в северной части региона, уточнил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.