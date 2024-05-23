Харьков, Украина, 23 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Харькове прозвучало порядка десяти взрывов, сообщил 23 мая мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

О первом взрыве Терехов сообщил в 10:27 мск, спустя две минуты — о двух следующих.

«Около десяти взрывов в городе», — написал он в 10:45 мск.

В свою очередь глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что также взрыв прогремел в городе Золочеве, который расположен на востоке Львовской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.