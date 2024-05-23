Москва, 24 мая, 2024, 00:47 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы был найден набитый боеприпасами рюкзак. Предположительно схрон оставили для совершения диверсий, сообщил журналистам представитель экстренных служб столицы.

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«В районе Коньково обнаружен рюкзак, внутри которого находились семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7», — уточнил источник «360.ru».

Подозрительную находку обнаружили в лесополосе напротив одного из домов по улице Академика Капицы.

Официального подтверждения от силовиков пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, также в мае в парке напротив Мосфильма, недалеко от Московского государственного университета, обнаружили бесхозный чемодан с арсеналом оружия. В нём находились шесть пистолетов и свыше 350 патронов к ним. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

В феврале 2023 года в московской квартире участковый вместе с коммунальщиками обнаружил огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых для создания гранат. Квартира принадлежала изобретателям — отцу и сыну Фёдору и Игорю Храмеевым. Последний ушёл из жизни в марте 2015 года, с тех пор в квартире никто не жил.