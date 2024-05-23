Москва, 23 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Мошенники обманули 61-летнего Владимира Кошивка, уроженца Луганской области (ныне — Луганская Народная Республика), убедив в том, что по его паспортным данным некий гражданин, находящийся на Украине, пытается оформить кредит.

Захар Степанов ИА Регнум

9 мая начальнику цеха АО «Почта России ПЖДП» (прижелезнодорожный почтамт) Владимиру Кошивку в мессенджере Telegram пришло сообщение якобы от Каменских Владимира Михайловича, главврача «РЖД-Медицина» и бывшего работодателя Кошивка. Пользователь под этими данными сообщил, что в организации произошла утечка данных. Кошивк работал в «РЖД-Медицина» до 2021 года специалистом по охране труда.

«Мошенники от имени экс-начальника Владимира сообщили, что в 2019 году в организации, в которой он работал, произошла утечка информации, в результате которой его паспортные данные поступили посторонним лицам, в настоящее время по данному факту якобы проводится проверка и в ближайшее время с ним по данному вопросу свяжется специалист», — сообщил источник ИА Регнум.

Чуть позже в мессенджере WhatsApp ему позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником финмониторинга и сообщила, что кто-то оформил заявку на кредиты в «ВТБ банке» на сумму 1 435 000 рублей и АО «Почта Банк» на сумму 2 465 000 рублей. Для того чтобы неизвестный не смог снять деньги, Владимиру необходимо пойти в банки, оформить кредиты и перевести все средства на «безопасные счета», заявила собеседница. Мошенники убедили Владимира, что бывший топ-менеджер одного из российских банков, уехавший на Украину и вступивший в ВСУ, пытается украсть его деньги.

Начальник цеха отправился в банки и получил автокредит 1 435 000 рублей в ВТБ и 2 465 000 рублей на зарплатную карту «Почта Банка». После чего Владимир перевёл все денежные средства на «безопасные счета», которые ему продиктовали мошенники. После того как все его банковские счета заблокировали в связи с подозрительными операциями, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25-летний старший помощник военкома поверил, что выиграл в лотерею 1 миллион рублей, и попался на новую схему мошенников, потеряв 73 тысячи рублей.