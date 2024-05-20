Москва, 20 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Старший помощник комиссара одного из военкоматов Москвы поверил, что он выиграл миллион рублей в лотерею и ввёл данные своей карты якобы для получения выигрыша. После ввода реквизитов мужчина потерял все 73 тысячи рублей, которые были у него на карте. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник агентства рассказал, что 25-летний мужчина получил сообщение в социальной сети «Вконтакте» о том, что он выиграл крупную сумму денег.

«В сообщении была ссылка, по которой нужно было перейти на сторонний сайт. После перехода по ссылке он ввел данные банковской карты, как он думал для получения прибыли, после этого с него списали 73 тысячи рублей», — сообщил источник ИА Регнум.

После того как мужчина понял, что его обманули, он обратился с заявлением в полицию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 63-летняя москвичка Светлана перевела мошенникам 159 тысяч рублей, думая, что помогает бойцу СВО. Женщина хотела помочь пожилой матери «солдата» продуктами, но попалась на новую схему мошенников.