Москва, 23 мая, 2024, 17:26 — ИА Регнум. 22 мая Землю накрыла очередная магнитная буря. Ее сила по международно принятому показателю K-index не очень высока и достигает 4 (из 9 возможных) баллов. Однако буря ожидается продолжительная, и она может негативно сказаться на работе электросетей, спутниковых систем и других технологий.

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS. comz03/ZUMAPRESS.com

Особый удар угрожает жителям Приморья, сообщает ИА UssurMedia.

Специалисты прогнозируют, что геомагнитный шторм закончится 25 мая. На протяжении четырех дней атмосфера будет поглощать всплески солнечной энергии. В связи с эти метеочувствительные люди могут столкнуться с головной и мышечной болью, а также с общей слабостью.

Предыдущий магнитный шторм был зафиксирован в начале мая. Его мощность составила 9 баллов, из-за чего он был признан рекордным в XXI веке. Жители некоторых южных регионов даже могли наблюдать северное сияние, несвойственное этой местности.

K-index — показатель геомагнитной активности — был введен в 1938 году. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли в течение трехчасового интервала — от 0 до 9 баллов.