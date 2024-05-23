Москва, 23 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» пройдёт с 24 мая по 2 июня в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

РИА Новости/ Максим Блинов

По его словам, фестиваль проходит в столице уже в восьмой раз. В этом году для мероприятие охватит 31 площадку.

«На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья — более 600 наименований», — отметил градоначальник.

Так, к фестивалю присоединятся более 3 тысяч сетевых магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок. Специальное рыбное меню представят шеф-повара около 300 столичных ресторанов.

Кроме того, гости фестиваля смогут побывать на кулинарных мастер-классах — их запланировано около 500. Также в рамках фестиваля состоятся кулинарные битвы. Все желающие смогут побороться и за призы в чемпионате по рыбной ловле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин заявил, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в столице России. Он подчеркнул, что это мероприятие станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Так, площадки будут работать по всему городу целых 100 дней.