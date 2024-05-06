Москва, 6 мая, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между Великобританией, США и СССР, чтобы начать вместе воевать с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством против Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ документы.

Отто Гюнше

Согласно рассекреченным документам, в 1948 году бывший личный адъютант Гитлера Отто Гюнше описал в заявлении правительству СССР события, которые происходили в ставке фюрера в конце лета и осенью 1944 года. Сам Гюнше в числе других приближенных лидера нацистской Германии был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и был доставлен в Москву.

Согласно документу, рассекреченному управлением ФСБ по Ивановской области, следует, что на совещании, которое Гитлер провёл в августе 1944 года, он выступил с анализом военной обстановки.

«Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними», — цитирует Гюнше слова Гитлера.

По мнению фюрера, целью Третьего рейха было «с помощью всех средств выиграть время и способствовать тому, чтобы противники Германии скорее раздрались». Он видел возможность для Третьего рейха в том, чтобы договориться с США и Британией о «совместном уничтожении большевизма».

Кроме того, Гитлер прочёл на совещании сообщение одного из британских информационных агентств, которое содержало резкие нападки на СССР. Однако события на фронтах были не в пользу Германии.

В октябре 1944 года Гитлер вновь провёл совещание, где заявил о необходимости заключения сепаратного соглашения с США и Британией против Советского Союза.

Однако надежды фюрера не сбылись, поскольку Красная армия начала наступление раньше запланированного срока, после чего войска Британии и США вошли на территорию Германии.

При этом в документах отмечается, что перед разгромом гитлеровцев Германии Британия разработала план операции «Немыслимое», который предполагал нападение на СССР в июле 1945 года. Благодаря информации советской разведки он был сорван.

Как передавало ИА Регнум, из архивных документов, опубликованных ФСБ, стало известно, что гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие сведения в ходе допроса раскрыли руководители германской военной разведки.

В апреле управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

В феврале спецслужба рассекретила материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародовали копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

В августе 2023 года ФСБ опубликовало рассекреченные архивные документы, посвящённые деятельности советских органов госбезопасности по розыску на освобожденной территории Латвийской ССР пособников нацистской Германии — членов латышской националистической организации «Айзсарги», принимавших активное участие в уничтожении мирного населения.