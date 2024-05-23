Берлин, 23 мая, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Семья легендарного гонщика «Формулы-1», семикратного чемпиона королевских автогонок Михаэля Шумахера отсудила €200 тысяч компенсации у немецкого журнала Die Aktuelle за публикацию фейкового интервью со спортсменом. Об этом 22 мая пишет F1 Chronicle.

emperornie Михаэль Шумахер

Публикация появилась в журнале, принадлежащем медиаконцерну Funke Mediengruppe, в 2023 году. На обложке Die Aktuelle была размещена фотография улыбающегося Шумахера с заголовком «Михаэль Шумахер, первое интервью». При этом статью, включая «цитаты» гонщика-чемпиона, полностью сгенерировал искусственный интеллект (ИИ).

Члены семьи Шумахера возбудили судебный иск против Funke за публикацию, вводящую в заблуждение. После этого Funke уволил главного редактора Die Aktuelle Анне Хоффман и извинился за «безвкусную и вводящую в заблуждение статью». Суд Мюнхена по трудовым спорам вынес решение в пользу родственников прославленного автогонщика и установил, что увольнение Хоффман не имеет юридической силы.

Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле накануне своего 44-летия. Гонщик оставался в коме до лета следующего года. Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал брат Шумахера Ральф в декабре 2023 года, семикратный чемпион «Формулы — 1» уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, как прежде, хотя современные медицинские технологии позволили многого добиться в лечении спортсмена.