Берлин, 27 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, как прежде. О состоянии бывшего гонщика в интервью Bild рассказал брат Шумахера Ральф.

Mark McArdle

Он добавил, что этот несчастный случай изменил их семью и стал дня него очень болезненным и тяжёлым опытом. Ральф добавил, что трагедию тяжело переживали и дети гонщика: в то время его сын Мик был совсем юным.

«Жизнь не всегда справедлива, и в этой ситуации ему во многом не повезло. Слава богу, современные медицинские технологии позволили нам добиться многого, но все равно ничего не будет как прежде. Я очень скучаю по тому Михаэлю», — заявил Ральф.

Как сообщало ИА Регнум, семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах накануне своего 44-летия в конце декабря 2013 года. Гонщик оставался в коме до лета следующего года. Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.

Известный британский нейрохирург Колин Шифф развеял надежды поклонников на то, что чемпион сможет вернуться к нормальной жизни. По его словам, исходя из имеющейся информации, можно констатировать очень серьёзную травму мозга, после которой он уже не сможет функционировать как мозг здорового человека.

В апреле текущего года немецкое издание Die Aktuelle опубликовало «первое» эксклюзивное интервью с Шумахером, чем вызвало буру критики. Журнал при этом пообещал, что не будет никаких туманных полупредложений от друзей, а только ответы самого бывшего гонщика. Но после того, как материал вышел в свет, выяснилось, что его написали при помощи искусственного интеллекта. Семья Шумахер заявила о намерении обратиться в суд, чтобы наказать издание.