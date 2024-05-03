Дублин, 4 мая, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Мужчина, два года назад на грузовике протаранивший ворота посольства России в Ирландии, оправдан по обвинению в опасном вождении. Об этом 3 мая сообщило местное издание RTE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства… был оправдан по итогам суда за опасное вождение… Однако присяжные… не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба», — поясняется в сообщении.

Обвиняемый Десмонд Уизли является гражданином Ирландии, ему 51 год. Он был единогласно оправдан жюри присяжных по обвинению в опасном вождении. Дело по обвинению в причинению ущерба отложено до 16 мая, до этого дня Уизли будет находиться под стражей. Подрядчик, занимавшийся ремонтом ворот, оценил работу в 13,25 тыс. евро.

Инцидент произошёл в марте 2022 года. К воротам посольства России в Ирландии подъехал грузовик и полностью снёс ворота российской дипмиссии. ДТП произошло на глазах ирландских полицейских, стоявших рядом. Водителя грузовика задержали, ему были предъявлены обвинения.

Российские дипломаты заявили, что рассматривают данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ирландский посол в Москве Брайан Макэлдафф был вызван после инцидента в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с инцидентом в Дублине.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине.