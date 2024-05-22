Москва, 22 мая, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Стартовал мультиформатный проект «Россия — миру», подготовленный историческими парками «Россия — моя история» и газетой «Аргументы и факты», сообщило издание 22 мая.

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В онлайн− и офлайн-версия экспозиции представлена ретроспектива развития российской и советской науки. Проект призван познакомить с великими отечественными учёными и их достижениями, которые стали основой цивилизационного развития России.

На сайте проекта представлены значимые достижения отечественной науки, начиная с работ Михаила Ломоносова и до наших дней, а также истории 40 русских и советских учёных-первооткрывателей, в том числе математиков, химиков, физиков, астрономов, атомщиков, авиаконструкторов, создателей космических аппаратов, врачей, биологов, инженеров-изобретателей, историков.

Интерактивные выставочные экспозиции проекта откроются в мультимедийных исторических парках «Россия — моя история» в Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Тюмени, Мелитополе, Владивостоке, Луганске, Санкт-Петербурге и Твери.

«Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь проект адресован ей», — отметил глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин.

Сегодня как никогда важно знать историю, заявил в свою очередь директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексей Сиренов. Об истории нужно рассказывать доступно и интересно, так, чтобы слова о людях прошлого были понятны людям современности, подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне участники «Движения первых» при поддержке движения «Юнармия» показали военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои». В основу представления легли истории детей-героев, о подвигах которых рассказали сами участники движения. Школьники изучали семейные архивы, разговаривали с родственниками, описывали истории своих прадедушек и прабабушек.