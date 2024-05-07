Москва, 7 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне участники «Движения Первых» при поддержке Движения «Юнармия» показали военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои». Об этом 7 мая сообщает пресс-служба движения.

Официальный телеграм-канал Российского движения «Движение Первых»

Отмечается, что премьерный показ состоялся 6 мая на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве. В спектакле повествуется о реальных юных участниках Великой Отечественной войны. Образы ребят в спектакле воплотили участники «Движения Первых», свыше 500 юных актеров детских и молодежных театральных коллективов Всероссийского проекта «Школьная классика», ребята из Всероссийского сводного хора «Движения Первых».

В основу спектакля легли истории детей-героев, о подвигах которых рассказали сами участники «Движения Первых». Школьники изучали семейные архивы, разговаривали с родственниками, описывали истории своих прадедушек и прабабушек. В результате из 835 работ школьников для театральной постановки были выбраны шесть историй.

Авторами рассказов стали школьники из разных субъектов РФ. Про своих предков рассказали Дмитрий Андреев из Ленинградской области, Эмилия Котляр из Сахалинской области, Никита Костенко из Новосибирской области, Адриан Тобак из Краснодарского края, Борислав Кримачёв из Тверской области, Арина Чебуракова из Ростовской области.

«Мы не брали батальные сцены, не делали сцены с огромным количеством людей, не показывали танки и другое оружие. Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» — это камерная история. Каждая новелла отображается определённым символом, который должен отзываться в сердцах зрителей», — приводит пресс-служба слова режиссёра постановщика Андрея Цветкова-Толбина.

Он отметил, что авторы хотели максимально честно показать историю Великой Отечественной войны глазами ребёнка.

Отмечается, что премьерный показ в Москве посетили известные деятели культуры и искусства, почётные гости и блогеры.

Российская радио — и телеведущая Юлия Барановская пожелала юным артистам шагать смело и уверенно к своим мечтам. Она отметила, что очень важно быть искренним при выходе на сцену.

Премьеру постановки в Центральном академическом театре Российской Армии посетили свыше 1,5 тыс. человек. Специальными гостями премьеры стали ветераны и участники спецоперации. Спектакль увидели дети-герои: Артём Донсков, который спас свыше ста человек во время трагедии в «Крокус-сити Холле», Вадим Подкосов, спасший друга во время обстрела поселка Ханженково-Северная ДНР, и Евгений Зуев, закрывший собой младшую сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области.

Военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои» будет показан 8 мая в Волгограде, Калининграде, Курске, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге, Симферополе и Рязани.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии 9 Мая активисты движения «Волонтёры Победы» передадут письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и героям спецоперации в рамках международной акции «Письмо Победы». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Добровольцы движения предлагают написать тёплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе для героев спецоперации. Уже были проведены мероприятия в рамках слёта «Послы Победы», региональных форумов и в образовательных учреждениях. Письма соберут и передадут героям в преддверии 9 мая.

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова отметила важность личного общения с героями, которые сражаются за свободу и независимость Родины.

Более 1000 активистов «Волонтёрской роты боевого братства» и «Молодой гвардии Единой России» в преддверии Дня Победы станцевали «Вальс Мира». К акции, которую проводили в Москве, присоединились жители из 37 регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.

Участники флешмоба, переодевшись в форму военных лет и стилизованные платья, станцевали вальс, поздравляя всех жителей с приближающейся годовщиной Великой Победы. Акцию провели, чтобы показать связь поколений победителей между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации на Украине, которые также ведут борьбу с нацизмом и обязательно победят.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля назвал День Победы главным праздником для России.

Глава государства Владимир Путин 26 апреля назвал День Победы священным праздником для всех жителей страны.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.