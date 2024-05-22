Лондон, 22 мая, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Нейтральные страны, не являющиеся членами НАТО, но пользующиеся его «зонтиком защиты», рано или поздно должны будут вступить в альянс, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, слова которого приводит Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы и раскрепощённости, но всё же не присоединяются к коллективному сдерживанию континента. Когда волк стоит у чёрного хода европейской безопасности, нейтралитету не должно быть места», — сказал Шэппс.

Издание отмечает, что глава минобороны Британии дал понять, что будет лоббировать вступление в Североатлантический альянс Ирландии, Мальты, Австрии и Швейцарии, которые долгое время «ценили» свой нейтралитет.

Также Шеппс подчеркнул, что будет добиваться вступления в НАТО тех стран, которые так или иначе получают выгоду от организации.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе возможное включение в его состав Украины, напрямую угрожает безопасности России.

В день начала специальной военной операции российский лидер напоминал, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимости безопасности в Европе, однако альянс, несмотря на данные России обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.