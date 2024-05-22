Москва, 22 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Любые спекуляции на тему передачи Эстонии так называемого «Саатсеского сапога» в настоящее время лишены смысла, заявил 22 мая МИД РФ.

Police and Border Guard Board

Так министерство прокомментировало решение властей Эстонии застроить часть Мариновского лесного надела, который должен был отойти России в обмен на земли Саатсеского сапога, передаёт «Коммерсантъ».

«В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — сказано в сообщении.

Саатсеский сапог — часть территории Псковской области, по которой проходит построенное в советское время шоссе Вярска — Саатсе. Остальная часть этой трассы расположена в границах Эстонии, а на данном её участке гражданам Эстонии запрещено перемещаться пешком, они должны проезжать его без остановки.

Из-за ухудшения отношений России и Эстонии перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются, а действия Эстонии по обустройству границы являются временными и не имеют юридического значения без вступивших в силу договоров о границе, добавил МИД.

Как передавало ИА Регнум, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, комментируя решение о начале застройки участка, отметил, что обмен территориями с Россией в ближайшие десятилетия, «а то и века», маловероятен.

Россия и Эстония в 2005 году подписали пограничный договор, но после того как Таллин добавил к документу преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор 1920 года, создав возможность для эстонской стороны предъявить претензии на территории Псковской и Ленинградской областей, Москва отозвала подпись.

В 2014 году главы МИД двух стран Сергей Лавров и Урмас Паэт снова подписали документы, указав, что у сторон нет друг к другу территориальных претензий. При этом ратифицирован документ не был. Представители Консервативной народной партии Эстонии 23 февраля 2022 года внесли в парламент страны законопроект об отзыве договора.