Таллин, 17 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Эстонские власти приняли решение начать застройку земельных участков, которые ранее планировали обменять с Россией, заявил 17 мая глава МВД республики Лаури Ляэнеметс телерадиокомпании ERR

Петр Ковалев/ТАСС

«Сегодня мы приняли решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы <…> не станем производить ещё несколько десятилетий, а то и веков», — сказал Ляэнеметс.

Он пояснил, что Эстония планировала обменять лесные пограничные земли взамен участка в Псковской области, заходящего на территорию республики — это так называемый Саатсеский сапог. По словам чиновника, Эстония начнёт строительство дороги вокруг «сапога».

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