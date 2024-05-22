Санкт-Петербург, 22 мая, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Четырёхлетнего мальчика госпитализировали после падения между платформой и поездом на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.

кадр из видео

По его данным, ребёнок приехал в Петербург с бабушкой. Увидев отца на перроне, мальчик рванулся к нему, споткнулся и упал. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу. По данным портала, ребёнок получил ушиб головы.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств инцидента.

«22 мая 2024 года во время выхода из вагона ребёнок упал между шестой платформой и прибывшим из Кисловодска поездом. Он госпитализирован в больницу», — сообщила пресс-служба прокуратуры в своём Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ информировала, что мужчина сбросил ребёнка с высоты второго этажа на железнодорожном вокзале в Барнауле, после чего попал под проходящий поезд.

И девочку, и мужчину, получивших травмы, увезли в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).