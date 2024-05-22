Москва, 22 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Восстановление объектов российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) после атак украинских дронов идёт быстрыми темпами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Иван Шилов ИА Регнум

Новак уточнил, что текущие темпы ремонта нефтеперерабатывающих заводов и других поврежденных энергообъектов позволяют обеспечивать работу предприятий в полном объёме.

При этом он не исключил вероятности повторных атак беспилотников на объекты ТЭК.

«Конечно, на 100 процентов исключить (атаки украинских БПЛА на НПЗ в России. — Прим. ред.) невозможно», — резюмировал Новак.

На фоне подобных угроз в стране продолжают совершенствоваться технологии защиты энергетических объектов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Новак заявлял, что нефтегазовое машиностроение сталкивается со множеством вызовов. Для их преодоления нужно укреплять технологический суверенитет, формировать отечественную базу отраслевых стандартов, создавать сеть испытательных полигонов для сертификации, продолжать цифровизацию на основе отечественного программного обеспечения и аппаратно-технических комплексов.

Новак напомнил, что работа по снижению зависимости ТЭК от импорта велась еще с 2014 года. В результате совместными усилиями нефтегазовых компаний и государства удалось снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до 38% в 2023-м. Дальнейшие действия в этом направлении, считает Новак, требуют новых подходов. Эффективным инструментом, по его мнению, станут дорожные карты по ключевым направлениям развития технологий и оборудования.