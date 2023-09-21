Тюмень, 21 сентября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. В условиях санкций российский топливно-энергетический комплекс столкнулся с беспрецедентными вызовами. Ситуация потребовала кардинального изменения транспортных и логистических цепочек, развития инфраструктуры, наращивания производства СПГ. Реализация таких масштабных задач создает огромный спрос на оборудование и технологии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Новак подчеркнул, что в этих условиях российской промышленности нужно не только обеспечить возросшие потребности в отечественном оборудовании, но и заместить импортные аналоги, обеспечить не менее достойные качество и сервис.

Нефтегазовое машиностроение, рассказал вице-премьер РФ, сегодня также сталкивается со множеством вызовов. Для их преодоления нужно укреплять технологический суверенитет, формировать отечественную базу отраслевых стандартов, создавать сеть испытательных полигонов для сертификации, продолжать цифровизацию на основе отечественного программного обеспечения и аппаратно-технических комплексов.

Новак напомнил, что работа по снижению зависимости ТЭК от импорта велась еще с 2014 года. В результате совместными усилиями нефтегазовых компаний и государства удалось снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до 38% в 2023-м. Дальнейшие действия в этом направлении, считает Новак, требуют новых подходов. Эффективным инструментом, по его мнению, станут дорожные карты по ключевым направлениям развития технологий и оборудования. На полях TNF Александр Новак и глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение по одной из таких карт.

Вице-премьер РФ отметил необходимость консолидации усилий всех участников рынка. «Только вместе мы сможем обеспечить бесперебойное функционирование и поступательное развитие отрасли», — уверен Александр Новак.