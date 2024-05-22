Москва, 22 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ торжественно открыли фотовыставку «Хорошие новости», посвящённую современным достижениям России в разных сферах. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба фотовыставки.

Telegram-канал Никиты Анисимова

На выставке представили яркие, значимые победы и успехи России за последнее время в области социальной поддержки, науки, медицины, космоса, авиа− и судостроения и других.

Так, на выставке рассказывается о старте тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, а также о создании российскими учёными нового ускорителя плазмы для межпланетных миссий. Посетители экспозиции смогли узнать, что урок на атомном «Ледоколе знаний» внесён в Книгу рекордов России как самый массовый школьный урок, который был проведён севернее 85-й широты, а трое граждан России первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. На выставке также рассказано, как российские кардиохирурги ПМГМУ имени И. М. Сеченова разработали первый в мире аортальный клапан из донорских тканей, что увеличивает вероятность пожизненной установки клапана пациенту. А их коллеги из МГУ имени М. В. Ломоносова создали долгоживущую культуру клеток для регенеративной медицины, при этом клетки сохранили все свои природные свойства.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов подчеркнул общественную значимость проекта «Хорошие новости».

«В нашем обществе есть запрос на качественный, проверенный позитивный контент. И мобильное приложение «Хорошие новости» ставит перед собой такую цель — вовлекать граждан России в создание и распространение подобного контента о жизни в стране, победах и достижениях россиян в самых разных сферах. А сегодня есть возможность увидеть эти победы и достижения наглядно, в формате выставки», — приводит пресс-служба слова Анисимова.

По словам главного редактора мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволода Селина, с начала работы этого приложения в нём было опубликовано более 7 тысяч новостей о достижениях России и жителей страны. Пользователями платформы стали свыше 34 тысяч человек, а число открытий приложения на смартфонах уже перешагнуло миллион.

Начальник отдела международных связей Общественной палаты РФ Гаянэ Сейранян отметила значение распространения проверенных позитивных новостей о России во всём мире.

По её словам, уже есть успешный опыт проведения выставки «Хороших новостей» на Кубе, где экспозиция получила положительные отклики от кубинской общественности.

«Запрос на контент о российских научных и технологических прорывах и других достижениях действительно существует во многих странах. Мы со своей стороны и дальше планируем презентацию «Хороших новостей» в таком формате на международном уровне», — цитирует пресс-служба её слова.

На выставке состоялось награждение лидеров рейтинга самых активных пользователей мобильного приложения «Хорошие новости» — людей, которые внесли наибольший вклад в формирование созидательного информационного пространства и распространение верифицированной информации об успехах страны и соотечественников.

Как передавало ИА Регнум, пилотную версию приложения «Хорошие новости» запустили 18 сентября 2023 года в Москве. Инициатором всероссийского проекта стала Общественная палата России. На цифровой онлайн-платформе представлен только позитивный контент о достижениях России, аудиторию составят россияне всех возрастов.

Идея приложения возникла после получения данных о том, что 48,6% россиян считают, что в Сети мало хороших новостей, поэтому одна из задач — вовлечение в создание позитивных публикаций. Активистов предлагается вознаграждать бесплатными образовательными курсами, экскурсиями, встречами со знаменитостями или билетами на спортивные мероприятия и форумы. Глава координационного совета по сетевым сообществам ОП Ольга Голышенкова отметила, что призёры получат шанс посетить здание МИД или встретиться с медийными личностями и государственными деятелями. Так, среди партнёров проекта — Росзаповедцентр Минприроды России, который предоставит 500 сертификатов на посещение уникальных заповедников.

Первый зампредседателя комиссии ОП по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов заявил, что приложение разработали также с целью защиты россиян от негатива и фейков.

Руководитель проекта Илья Фёдоров отметил, что приложение работает по темам регионального и федерального значения. Пользователи могут настроить ленту, выбрав интересные отрасли и регионы. Создатели заявили, что функционал даёт больше возможностей, чем просмотр новостей в соцсетях. Пользователи могут оценить удобство интерфейса и качество контента.