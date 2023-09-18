Москва, 18 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Пилотную версию приложения «Хорошие новости» запустили на пресс-конференции агентства ТАСС 18 сентября в Москве. Инициатором всероссийского проекта стала Общественная палата России.

Софья Сандурская/ТАСС

Участники встречи обсудили главные цели и миссию проекта. Так, на цифровой онлайн-платформе будет представлен только позитивный контент о достижениях России, аудиторию составят россияне всех возрастов.

Идея приложения возникла после получения данных о том, что 48,6% россиян мало хороших новостей, поэтому одна из задач — вовлечение в создание позитивных публикаций. Активистов предлагается вознаграждать бесплатными образовательными курсами, экскурсиями, встречами со знаменитостями или билетами на спортивные мероприятия и форумы. Глава координационного совета по сетевым сообществам ОП Ольга Голышенкова отметила, что призёры получат шанс посетить здание МИД или встретиться с медийными личностями и государственными деятелями. Так, среди партнёров проекта — Росзаповедцентр Минприроды России, который предоставит 500 сертификатов на посещение уникальных заповедников.

Приложение разработали также с целью защиты россиян от негатива и фейков, рассказал первый зампредседателя комиссии ОП по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

«Соцсети часто наводнены деструктивным, разрушительным контентом и фейками. И здесь очень важно, чтобы в сложившейся ситуации мы выработали какую-то защиту — информационный щит. Мы должны стремиться к нашему информационному суверенитету. Проект «Хорошие новости» может предоставить по-настоящему правдивую, верифицированную информацию», — заявил он.

Приложение работает по темам регионального и федерального значения. Пользователи могут настроить ленту, выбрав интересные отрасли и регионы. Создатели заявили, что функционал даёт больше возможностей, чем просмотр новостей в соцсетях. Пользователи могут оценить удобство интерфейса и качество контента, отметил руководитель проекта Илья Фёдоров.

Итоги пилотного запуска подведут через месяц и наградят первую тысячу призёров, после чего в ОП оценят работу сервиса и проанализируют востребованные темы, чтобы решить, нужно ли дорабатывать приложение.