Москва, 22 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) планирует в январе 2025 года перезапустить Гайдаровский форум под другим названием, сообщил 22 мая ректор вуза Алексей Комиссаров.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Да, мы хотим продолжать в следующем году, но просто под другим названием», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Комиссарова, форум будет посвящён вопросам государственной и муниципальной службы, а также взаимоотношениям федеральных и региональных центров.

Как передавало ИА Регнум, ранее ректор вуза заявлял, что программа кадрового резерва «Школа регионов» Президентской академии РАНХиГС доказывает свою эффективность: более половины регионов возглавляют её выпускники или участники.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют Школой губернаторов, запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.