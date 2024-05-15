Москва, 15 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Программа кадрового резерва «Школа регионов» Президентской академии РАНХиГС доказывает свою эффективность: более половины регионов возглавляют её выпускники или участники, заявил 15 мая ректор учреждения Алексей Комиссаров.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«В новом составе губернаторского корпуса из 89 руководителей региона 52 — выпускники и участники «Школы губернаторов», — сказал он.

Комиссаров добавил, что ещё пятеро участников программы получили посты в правительстве. Он назвал это выдающимся результатом. Академия гордится достижениями своих выпускников, отметил ректор. Он верит, что полученные в РАНХиГС знания помогут участникам программы работать на благо страны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах, главы которых перешли на посты в правительстве. Их них проходили подготовку в «Школе губернаторов» Алексей Беспрозванных, назначенный временно руководить Калининградской областью, Дмитрий Демешин, ставший врио губернатора Хабаровского края, и Алексей Смирнов, возглавивший Курскую область.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов», запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.