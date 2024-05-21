Москва, 21 мая, 2024, 20:35 — ИА Регнум. «Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций. Они привязаны к ключевой ставке Банка России обьемом 40 млрд руб. на срок 4 года с ежемесячной выплатой купона. Размещение должно пройти 28 мая 2024 года на Московской бирже. Об этом сообщил организатор и агент по размещению — Газпромбанк.

Иван Шилов ИА Регнум Газпром

По итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке Банка России был снижен на 10 б. п. с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 б. п. и установлен на уровне 125 б. п.

«Проведя оценку инвесторских предпочтений, ООО «Газпром капитал» оперативно приняло решение о начале премаркетинга и объявило 17 мая 2024 года о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России», — заявили в банке. В сообщении указано, что выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке.

Во время сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 млрд рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Выпуск включен во второй котировальный список.