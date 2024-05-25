Москва, 25 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. К 2030 году на базе российских вузов появится 100 передовых инженерных школ (ПИШ), которые совместно с высокотехнологичными компаниями и научными организациями будут готовить высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики — промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и социальной сферы. На сегодняшний день в стране работает уже 50 таких школ, и развивать их помогает федеральный проект «Передовые инженерные школы», который соответствует целям и задачам национального проекта «Наука и университеты».

Максим Блинов/РИА Новости

«Передовая инженерная школа — это новая веха в процессе реформирования инженерного образования и возможность воспитать изобретателя и инженера будущего. Мы не только видим это будущее, в котором будут востребованы наши инженеры, но и являемся его творцами, а значит, учим быть созидателями и наших инженеров», — подчеркнул руководитель передовой инженерной школы «Инженерия киберплатформ» Южного федерального университета Александр Федотов.

Партнёрами ПИШ уже стали 150 крупнейших корпораций, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг», «Газпром нефть» и другие. А до конца 2024 года количество партнёров программы превысит 250. Таким образом, образование и производство сближаются в проектах самой различной направленности — от биотехнологий в сельском хозяйстве до атомной энергетики.

Например, ученые передовой инженерной школы «Гибридные и комбинированные технологии» Тольяттинского государственного университета вывели на качественно новый уровень технологию плазменно-электролитической обработки (ПЭО). Она представляет собой обработку в электролите сплавов на основе алюминия, магния и титана, которые широко используют в машиностроении, в том числе авиа — и автомобилестроении, а также в судостроении.

ПЭО позволяет многократно улучшать свойства поверхности изделий, формируя керамический оксидный слой, эффективно защищающий от износа и коррозии. Как отмечает доктор физико-математических наук Михаил Криштал, исследования ПЭО с добавками наночастиц активно ведутся во всём мире с нарастающей интенсивностью в последние 5-10 лет, но, по сути, идёт период накопления информации, причём в достаточно хаотичном режиме.

«Поэтому мы почувствовали острую необходимость обобщения своих и других известных результатов для выхода на качественно иной уровень исследований и разработок», — говорит учёный. Помимо всего прочего, работа коллектива позволит надёжно прогнозировать ожидаемые эффекты от варьирования параметров такой обработки.

С рядом сложных задач, которые требуют комплексных решений, сталкивается и современное животноводство. Стартап-производство биоактивной кормовой добавки для животноводства запустили в передовой инженерной школе Томского государственного университета «Агробиотек».

Устойчивость к антибиотикам, заболевания животных и вспышки инфекций, высокий уровень стресса — всё это существенно влияет не только на эффективность производства, но и на качество получаемых продуктов. Как отмечают авторы стартапа, их разработка особенно актуальна для условий интенсивного разведения и содержания животных, где большая плотность популяции способствует быстрому распространению патогенов.

«Инновационный подход заключается в использовании грибов в качестве кормовой добавки для животных. Грибы обладают рядом преимуществ, в частности, содержат уникальные биоактивные вещества, которые могут улучшить здоровье и продуктивность животных», — отметила Алина Фахразаева.

Учёные полагают, что новая биоактивная кормовая добавка для животных будет способна не только укрепить иммунитет, но и снизить потребность в антибиотиках. Вместе с тем, по их словам, разработка и внедрение продукта требуют тщательного научного подхода. Эффективность и безопасность добавки позволит оценить второй этап работ, включающий исследования и тестирования. Его решено повести на перепёлках.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты», реализуемый по решению президента Владимира Путина, направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.

Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Благодаря федпроекту «Передовые инженерные школы» в России развивают систему подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить достижение технологического суверенитета страны.