Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе
Одесса, Украина, 21 мая, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом 21 мая сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Глава города уточнил, что перед взрывами над городом зафиксировано появление ударных БПЛА. Труханов попросил жителей Одессы укрыться и оставаться в безопасных местах. Информацию о возможных последствиях взрывов мэр Одессы не сообщил.
По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.
Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные поразили логистические центры ВСУ в Одесской области.
18 мая, украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области, над территорией региона зафиксировали появление беспилотников. Воздушную тревогу объявили в момент взрыва в Одесской области и ещё в восьми регионах.
Накануне, 17 мая, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилёте в городе Южном под Одессой. Попадание зафиксировали в портовой зоне. Там, по данным подполья, готовили безэкипажные плавсредства. В этот же день российские военные нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами.