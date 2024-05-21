Одесса, Украина, 21 мая, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом 21 мая сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Глава города уточнил, что перед взрывами над городом зафиксировано появление ударных БПЛА. Труханов попросил жителей Одессы укрыться и оставаться в безопасных местах. Информацию о возможных последствиях взрывов мэр Одессы не сообщил.

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные поразили логистические центры ВСУ в Одесской области.

18 мая, украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области, над территорией региона зафиксировали появление беспилотников. Воздушную тревогу объявили в момент взрыва в Одесской области и ещё в восьми регионах.

Накануне, 17 мая, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилёте в городе Южном под Одессой. Попадание зафиксировали в портовой зоне. Там, по данным подполья, готовили безэкипажные плавсредства. В этот же день российские военные нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами.