Москва, 21 мая, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Обезболивающий «Тапентадол» может попасть в список наркотических препаратов. Соответствующие проект постановления подготовило Министерство здравоохранения России.

minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

Как уточняется в пояснительной записке к документу, инициатива вызвана необходимостью изменения мер госконтроля в отношении «Тапентадола» ‎и его включением в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и ограниченный оборот.

Авторы проекта считают, что лечение пациентов препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов должно тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости. Занижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжёлыми нарушениями.

«Тапентадол» — опиоидный анальгетик, применяемый для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. По клинической эффективности препарат близок к таким опиоидам, как морфин (антагонист мю-опиоидных рецепторов).

Предлагается изменить государственную квоту, в пределах которой осуществляются производство хранение, ввоз и вывоз препарата и назначить новую — 1 100 000 граммов.

Как сообщало ИА Регнум, в России дачникам и садоводам грозит уголовное преследование за выращивание ипомеи трёхцветной, сопоставимое с производством наркотиков. Разведение от десяти до 100 кустов ипомеи трёхцветной считается преступлением в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Как оказалось, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Наказание за хранение или получение семян растения может составить до двух лет лишения свободы.

Кроме ипомеи под запрет выращивания попали гармала, турбина щитковидная, роза гавайская и ряд других растений.