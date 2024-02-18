Москва, 19 февраля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. В России дачникам и садоводам грозит уголовное преследование за выращивание ипомеи трёхцветной, сопоставимое с производством наркотиков. Соответствующий документ за подписью председателя правительства Михаила Мишустина размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

dzen.ru Ипомея трёхцветная

Согласно постановлению, выращивание десяти и более кустов дачного цветка грозит наступлением уголовной ответственности по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Разведение от десяти до 100 кустов ипомеи трёхцветной будет считаться преступлением в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

Как оказалось, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Наказание за хранение или получение семян растения может составить до двух лет лишения свободы.

Кроме ипомеи под запрет выращивания попали гармала, турбина щитковидная, роза гавайская и ряд других растений.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине легализовали медицинский каннабис, соответствующий закон подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Растение разрешили выращивать только в медицинских целях. Производство лекарств из него должно контролироваться, а покупка его доступна только по рецептам.

Выращивать каннабис, согласно закону, смогут юридические лица, получившие лицензию и сертификат, при этом должно вестись круглосуточное видеонаблюдение, доступ к материалам которого должен быть у украинской полиции. Предположительно, каждый куст марихуаны будет иметь кодировку, чтобы его передвижение можно было отследить.