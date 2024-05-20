Москва, 20 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как рассказал мэр Москвы, свою продукцию представили 985 компаний, более 40 из которых международных.

«Посетители выставки могли купить понравившуюся мебель и предметы интерьера на стендах компаний и в шоуруме проекта «Сделано в Москве». Гости также проверяли материалы на прочность в краш-тест зоне, участвовали в мастер-классах от профессионалов индустрии дизайна и розыгрыше сертификатов на ремонт», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин отметил, что среди посетителей выставки были делегации из Алжира, Египта, Индии, Марокко, Саудовской Аравии и Турции, что, в свою очередь, позволило российским производителям открыть новые каналы экспорта своей продукции.

Более того, на Московской неделе интерьера и дизайна были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 млрд рублей — как между российскими компаниями, так и с заграничными, сообщил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая стартовала Московская неделя предпринимательства, в рамках которой проходят Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов. Завершение недели запланировано на 26 мая.

Московская неделя интерьера и дизайна состоялась в «Манеже». Крупнейшее отраслевое событие объединило производителей мебели, предметов интерьера и дизайнеров из разных стран. В 2023 году неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 650 компаний, включая 30 зарубежных.