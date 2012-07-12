Москва, 1 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Московская неделя предпринимательства, в рамках которой пройдут Московский предпринимательский форум, Московская неделя интерьера и дизайна и День без турникетов, стартует 16 мая. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости

«Главная тема форума в этом году — «Предпринимательство — это выбор». Компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин добавил, что участники и гости форума обсудят стоящие перед бизнес-сообществом задачи и обменяются опытом. Мероприятия пройдут в кластере «Ломоносов».

Московская неделя интерьера и дизайна состоится в «Манеже». Крупнейшее отраслевое событие объединит производителей мебели, предметов интерьера и дизайнеров из разных стран. В 2023 году неделю интерьера и дизайна посетили больше 220 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 650 компаний, включая 30 зарубежных.

По словам мэра, городская акция «День без турникетов» даст возможность ознакомиться с работой ведущих компаний Москвы. Запланировали 131 экскурсию на 102 площадках, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года мэр Москвы рассказал, что участники городских программ развития молодёжного технологического предпринимательства создали более 130 стартапов, что в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. Он отметил, что такие программы прошли свыше 17 тыс. человек.