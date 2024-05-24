Москва, 24 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Российский сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает динамично развиваться. На сегодняшний в стране действуют более 6,5 млн объектов МСП, в которых трудится свыше 31 млн человек. Исторического максимума достигло количество россиян, желающих работать на себя, в качестве самозанятых зарегистрировано почти 10 млн человек. С такими результатами малый и средний бизнес подошёл к своему профессиональному празднику — Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

Мойбизнес.рф

«Всё более значимый вклад в экономический рост вносят малый и средний бизнес. Сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, IT, превышает 21%. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано один миллион 200 тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса», — отмечал президент Владимир Путин. По его словам, это самый высокий показатель за последние пять лет.

Привлекать всё больше людей к предпринимательской деятельности в России помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря ему, в том числе, расширяются меры поддержки бизнесменов, а также регулярно проводятся тематические мероприятия. Многие состоятся и в честь Дня предпринимательства.

К примеру, в Москве 25 мая пройдёт форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес». На нём женщины с детьми и активной жизненной позицией, которые хотят успешно совмещать материнство и бизнес, смогут обменяться опытом. Участниц форума ждут тренинги, практикумы, мастер-классы от известных, опытных спикеров и экспертов. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться.

В Новосибирске 26 мая проведут первый фестиваль весны и роста бизнеса «Летниковый период». Более трех тысяч участников соберутся для обмена опытом, обучения и нетворкинга.

«День российского предпринимательства совпадает с началом мимолетного, но жаркого сибирского лета, а также долгожданным открытием «летников» кафе и ресторанов — любимым вариантом досуга горожан. Мы решили объединить эти события, так родилась идея фестиваля «Летниковый период», — говорит руководитель новосибирского центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

В Тюмени День предпринимателя отметят форумом «Мой бизнес. Земля больших семей». Его специальным гостем станет сооснователь и совладелец робототехнической компании Олег Кивокурцев. Его проект по созданию человекоподобного робота Дуняши стал примером уникального технологического стартапа, который достиг серьезных результатов в кратчайшие сроки. Начало деятельности было положено в пермском гараже, а уже сегодня компания поставляет андроидов в 45 стран.

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Путь от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт — меры поддержки нацпроекта охватывают все этапы развития бизнеса. Любой человек, решивший начать своё дело, может подобрать для себя подходящие услуги, и выбор их беспрецедентно широк.

Например, для развития сельского хозяйства предпринимателям доступна государственная программа «Агростартап». Получить поддержку до 5 млн рублей на закупку необходимой инфраструктуры могут фермерские хозяйства.

Такие гранты являются большим подспорьем для фермеров в Оренбургской области. По словам губернатора Дениса Паслера, за время действия грантовой программы на развитие хозяйств и кооперативов было направлено 3,3 млрд рублей, предоставлено более 880 грантов.

«Это дает уверенность в том, что оренбуржцы будут с мясом и молоком, произведенными в своем регионе. Именно сейчас очень важно обеспечить продовольственную безопасность региона», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Федеральная грантовая программа действует также для женщин, планирующих начать свой бизнес. На тренингах участницы готовят бизнес-план своего проекта, а финальный день посвящен защите идей. Лучший проект получает грант на развитие в размере 100 тысяч рублей.

Многодетной маме из Удмуртии Екатерине Филатовой благодаря программе удалось зарегистрировать ИП: она занимается изготовлением развивающих игр и книг на липучках.

«Учеба стала для меня толчком к открытию своего дела. Год назад я зарегистрировала ИП и оформила сертификацию на игры», — говорит она.

Грант от 100 до 500 тыс. рублей (или до 1 млн рублей случае, если деятельность ведется в Арктической зоне) могут получить и молодые люди до 25 лет. Также на финансовую поддержку от 100 до 500 тыс. рублей могут рассчитывать социальные предприятия. С её помощью можно оплатить аренду или ремонт помещения, коммунальные услуги, а также приобрести сырье или расходные материалы.

Комплексную поддержку получают и самозанятые. Для них действует льготный режим налогообложения (4% при работе с физическими лицами и 6% с юридическими). Им также доступны услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования.

Ещё одним направлением работы, благодаря которому ведение бизнеса становится комфортнее, стала оптимизация выдачи лицензий и разрешений. Предприниматели отмечают, что за последние три года соответствующие процедуры стали понятнее и удобнее. В среднем в два раза сократилось число необходимых для их получения документов, а срок ожидания решения сократился втрое. Уменьшилось более чем в 1,5 раза количество документов для оформления разрешений. Сократился и срок их получения — почти в два раза.

Кроме того, на портале «Госуслуг» действует сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа. Пожаловаться можно как на отказ, так и на проволочки, в том числе на несоблюдение процедуры, на требование дополнительной платы за оказание услуг.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Узнать всё о мерах поддержки и условиях их получения можно на цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, проконсультировать по этому поводу готовы в центрах «Мой бизнес».