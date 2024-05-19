Москва, 19 мая, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси перед тем, как произошло ЧП с вертолётом, на котором он летел, отложил запланированный визит в Армению, сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию от источника.

Iranian Presidency/Global Look Press

Собеседник рассказал журналистам, что программой визита было предусмотрено участие в церемонии открытия транспортных коридоров 19 мая. Президент Ирана отменил поездку в Армению в последний момент.

При этом Раиси утром 19 мая встречался на границе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Раиси совершил жёсткую посадку в гористой местности возле границы с Азербайджаном у города Верзеган. Вместе с главой государства на борту летел глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди заявил, что причиной ЧП с президентским вертолётом, предположительно, стал туман. Инцидент произошёл в труднодоступной местности, и спасатели не смогли быстро туда добраться.

Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил подключить к поискам президента все силы армии, Корпуса стражей Исламской революции и полиции. Глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что одна из групп спасателей добралась до предполагаемого места происшествия.