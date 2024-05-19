Тегеран, 19 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди 19 мая назвал туман предварительной причиной жесткой посадки вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси. Об этом сообщило издание IRNA в Telegram.

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«Мы ждем прибытия спасательных команд на место происшествия. Из-за непогоды и тумана вертолет, на борту которого находился президент, был вынужден совершить жесткую посадку», — заявил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном у города Верзеган. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Агентство Mehr сообщало, что Раиси в порядке и едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Позднее издание удалило информацию о том, что с президентом Ирана всё в порядке.

Вертолёт со спасателями не смог приземлиться у места ЧП с бортом. На место жёсткой посадки направили 20 спасательных групп и беспилотники. Бригады оказались там примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Также в этот район из Тебриза направили восемь машин скорой помощи.