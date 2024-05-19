Вашингтон, 19 мая, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, призывая выделить больше военной помощи Украине в интервью телеканалу АВС, назвала Харьков вторым крупнейшим российским городом.

Ekaterina Polischuk

Она обвинила Россию в «атаках на второй российский город Харьков» и заявила, что киевскому режиму нужно помогать наносить удары по российским территориям.

«Думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России», — сказала бывший заместитель госсекретаря.

Как сообщало ИА Регнум, лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен 16 мая, комментируя прорыв российской армии в Харьковской области, заявил, что это привело в ярость западных политиков, поддерживающих киевский режим. Он также отметил, что ВС России наступают по всему фронту.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что украинские власти вынудили Россию начать наступление на севере Харьковской области, так как ВСУ регулярно обстреливают российские населённые пункты, что приводит к гибели мирных жителей. Он напомнил, что предупреждал о намерении установить санитарную зону для защиты российских территорий, но Киев не прекратил террористические атаки. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день у России нет планов брать Харьков под контроль.