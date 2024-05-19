Лондон, 19 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Провыв российской армии в Харьковской области привёл в ярость западных политиков, поддерживающих главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети X (бывш. Twitter).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, всё больше приходят в ярость от этой новости», — написал он.

Куртен добавил, что российские силы успешно наступают не только под Харьковом, но и на всей линии соприкосновения.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Минобороны России заявило, что в ходе наступления под Харьковом российские войска освободили в течение недели 12 сёл и посёлков. 18 мая ведомство сообщило об освобождении села Старица.

Назначенный Киевом глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 19 мая сообщил, что местные власти эвакуировали более 10 тыс. жителей из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что продвижение российских войск под Харьковом идёт по плану. Он подчеркнул, что киевский режим продолжая обстреливать российские населённые пункты, вынудил проводить начать наступление в регионе. Целью этого наступления является создание санитарной зоны между территорией, подконтрольной ВСУ, и российской территорией, объяснил глава государства.