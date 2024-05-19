Тебриз, Иран, 19 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Иранское агентство Mehr внесло изменения в публикацию о полёте президента Ирана Ибрагима Раиси после жёсткой посадки воздушного судна.

Iranian Presidency/Global Look Press

Из публикации удалили информацию о том, что с президентом всё в порядке.

Mehr и иранское информагентство SNN ранее сообщали, что Раиси едет на автомобиле в составе кортежа в город Тебриз — административный центр иранской Восточный Азербайджан, и что «с ним всё в порядке».

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку в Восточном Азербайджане в районе города Варзаган. В этом же вертолёте находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Они возвращались с открытия плотины на реке Аракс.

Два из трёх вертолётов долетели в штатном режиме. К месту жёсткой посадки вертолёта вылетели спасатели. Поиск осложняется сильным туманом. В районе Варзаганского района идет сильный дождь.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди подтвердил, что один из вертолётов президентской колонны совершил жёсткую посадку.