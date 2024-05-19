Аляска, США, 19 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В северной части Тихого океана в 37 км к юго-востоку от острова Амукта произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

F. Deines. U. S. Fish and Wildlife Service

Землетрясение произошло в 12:35 мск. Очаг залегал на глубине 33 км. Угрозу цунами не объявляли.

По данным портала VolcanoDiscovery, магнитуда землетрясения составила 6,0. Очаг залегал на глубине 30 км.

На острове Амукта находится одноимённый активный стратовулкан высотой 1066 метров. В последний раз вулкан проявлял активность в 1997 году. Амукта является самым западным вулканом в составе Четырёхсопочных островов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива в 66 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

Накануне, 18 мая, землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали у побережья Филиппин с эпицентром в Целебесском море. Подземные толчки зафиксировали в 326 км к юго-востоку от города Холо, очаг залегал на глубине 528 км.