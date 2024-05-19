Краснодар, 19 мая, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на складе овощной базы в хуторе Ленина Карасунского внутригородского округа Краснодарского края, по уточнённым данным, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

При этом изначально ведомство написало о горении на площади 3 тыс. кв. метров.

«По уточненной информации, в Краснодарском крае огонь охватил 1000 квадратных метров», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Для тушения пожара МЧС России привлекло не менее 49 специалистов и 11 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 мая в Магнитогорске произошёл пожар в торговом центре. Его очаг находился на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина.

Вечером 18 мая вспыхнул пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил 600 кв. метров, после чего обрушилась кровля.