Вильнюс, 19 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. ЕС с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

Иван Родионов/РИА Новости

При провозе понадобиться предъявить документ, подтверждающий, что животное прошло тест на антитела к вирусу бешенства. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович заявила, что власти ЕС считают, что Россия и Белоруссия якобы не реализуют эффективно антирабические (предназначенные для защиты от вируса бешенства) требования.

По её словам, из-за этого обе страны исключены из соответствующего списка Евросоюза. Заранкович уточнила, что в 2023 года в Литву не допустили 63 животных, перевозимых в коммерческих целях. На границе якобы обнаружили несоответствие в сопроводительных документах, идентификационном номере животного и условиях перевозки.

Главный государственный ветеринар указала, что с середины сентября на антитела к бешенству будут проверяться собаки, кошки или хорьки из Белоруссии и России. При этом образец теста на антитела необходимо взять через 30 дней и более после вакцинации и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Издание уточнило, что лаборатория, которая проводит исследование на наличие антител и выдаёт сертификат образца ЕС, должна быть в списке согласованных учреждений, а уровень антител должен нейтрализовывать вирус бешенства (не менее 0,5 МЕ\мл).

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с журналистами предупредил о том, что человек от собаки может получить опасные заболевания, включая бешенство и туберкулёз. Он призвал владельцев животных не пренебрегать вакцинацией и гигиеной питомцев.