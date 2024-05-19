Санкт-Петербург, 19 мая, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Информация об атаке беспилотника на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности, хлопок в здании произошёл по иной причине. Об этом сообщил 19 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — уточнил глава Ленинградской области.

Как отметил Дрозденко, пострадавших, угрозы или пожара в результате хлопка нет.

Ложную информацию об атаке БПЛА на нефтебазу распространил ряд Telegram-каналов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии упал ночью 19 мая на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Отмечается, что возгорания на земле не зафиксировано, пострадавших в результате падения дрона нет.

Кроме того, в Белгородской области в селе Малое Городище из-за падения беспилотника загорелась кровля храма Сергея Радонежского.