Житомир, Украина, 9 ноября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Драка между молодым мужчиной и группой военкомов произошла в Житомире. Мужчина избил одного из них руками и ногами, сообщает 9 ноября издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Кадр из видео

В канале опубликованы несколько видеозаписей от очевидцев. На одной из них видны четверо сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), скрутившие лежащего на земле парня.

Мужчине удалось встать, после чего он набросился на одного из военкомов. Он прижал военного к стене и нанёс ему удары руками и ногами. Вокруг были люди, в кадре слышны голоса возмущённых женщин.

Молодой человек, оставив военкома, вымыл руки в луже. Судя по всему, он покинул место драки.

Из-за чего начался конфликт, не известно. Сообщается, что мужчину ищут, возбуждено уголовное дело.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3845121" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, на Украине регулярно происходят инциденты с участием граждан и военкомов. Так, в сентябре в Львовской области сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице и усадить его в микроавтобус. Благодаря реакции местных жителей мужчина смог убежать.

Накануне, 8 ноября, в полиции Сумской области Украины сообщили о задержании в Киеве мужчины, который в июле отбился от военкомов в городе Глухове. Сотрудники ТЦК остановили автомобиль с 44-летним мужчиной на блокпосту и попытались вручить ему повестку. Он ударил одного из них головой и скрылся. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 9 ноября подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 суток, до 14 февраля 2024 года.